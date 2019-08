I bimbi del centro estivo di Morciano ripuliscono il parco del Conca

Attualità

Morciano di Romagna

| 15:22 - 13 Agosto 2019

I bambini impegnati nella pulizia del parco del Conca.

Anche i bambini e i ragazzi del centro estivo sportivo di Morciano di Romagna scendono in campo per difendere l’ambiente. Venerdì scorso ‘360 Sport’ ha aderito all’iniziativa ‘Puliamo Morciano’, in occasione della ‘Notte bianca delle stelle’, andata in scena al parco urbano del Conca. In vista dell’appuntamento serale, i piccoli ‘volontari’ si sono rimboccati le maniche per fare in modo che l’area verde potesse essere in perfetto ordine per ospitare l’evento. Armati di guanti e sacchetti hanno setacciato palmo a palmo i vari punti del parco e il sentiero lungo il fiume, raccogliendo ogni rifiuto e facendolo differenziare ai più piccoli. Un’iniziativa che prende spunto dal progetto di educazione ambientale portato avanti dagli educatori del centro estivo sportivo, attraverso un’opera di sensibilizzazione sui temi dell’inquinamento, del riciclo e del rispetto per la natura. La settimana appena trascorsa è stata inoltre caratterizzata da uscite di gruppo al mare con attività come la costruzione di castelli di sabbia e partite di calcio e beach tennis, oltre alle gare di nuoto. Lunedì mattina, infine, il centro estivo sportivo di Morciano ha ricevuto la visita di un ospite d’eccezione: Daniele Fraternali, paracadutista di Skydive Fano – Team Turbolenza, e detentore del guinnes world record nella specialità 100km nagual.