Temporali in arrivo, via il caldo intenso. Ferragosto soleggiato e con temperature gradevoli

| 14:46 - 13 Agosto 2019

Panorama estivo (foto Stiv Gentili).

Il grande caldo ha le ore contate. Già dal tardo pomeriggio di martedì 13 agosto sono in arrivo sul riminese rovesci e temporali che dalle zone interne si propagheranno alle coste. Come anticipato qualche giorno fa dallo staff di previsori di Centro Meteo Emilia Romagna, il ferragosto sarà una giornata soleggiata, adatta a ogni attività: il mare, le escursioni nella natura, lo sport. E anche venerdì sarà una giornata dal clima frizzante e gradevole. Da sabato il caldo si intensificherà, ma senza particolari eccessi.



MER 14 AGOSTO

Avvisi: Allerta di Protezione Civile per temporali.

Stato del cielo: Addensamenti anche compatti su tutta la provincia in mattinata, con schiarite graduali dal pomeriggio. Da poco nuvoloso a sereno in serata.

Precipitazioni: rovesci nella prima parte di giornata, a tratti temporaleschi ed in moto dalle zone costiere verso l’Appennino. Graduale attenuazione e successivo esaurimento in orario pomeridiano.

Temperature: in diminuzione, con valori minimi compresi tra i +16°C delle zone interne e i +21°C della costa e valori massimi non superiori ai +25°C.

Venti: moderati/tesi dai quadranti settentrionali, localmente forti sulla costa tra notte e mattina.

Mare: mosso tra notte e mattina sotto costa, localmente mosso al largo. Moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Radiazione UV: 6/11 (alta).

Attendibilità: alta.



GIO 15 AGOSTO-FERRAGOSTO

Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: In prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in ulteriore flessione nei valori minimi, compresi tra i +15°C delle zone interne e i +20°C della costa, in aumento nei massimi, fin sui +26°C.

Venti: deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo. Radiazione UV: 7/11 (alta).

Attendibilità: molto alta.



VEN 16 AGOSTO

Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: pressoché assenti, salvo brevi ed isolati piovaschi pomeridiani a ridosso dei rilievi.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, comprese tra +15°C e +20°C, in aumento nei valori massimi, fin sui +27°C.

Venti: deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso. Radiazione UV: 7/11 (alta).

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: fine settimana che si appresta a trascorrere all’insegna di condizioni in prevalenza stabili e soleggiate su tutto il territorio provinciale. Locali addensamenti possibili in Appennino, i quali tuttavia difficilmente daranno luogo a precipitazioni.



