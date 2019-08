Ferragosto sicuro, a Rimini in servizio più di 50 agenti di Polizia Municipale

| 14:27 - 13 Agosto 2019

Più di 50 agenti di Polizia Municipale saranno impegnati nei controlli di Ferragosto. L'amministrazione comunale di Rimini parla di un "piccolo esercito che svolgerà servizi di prevenzione e monitoraggio nei luoghi sensibili del territorio, a garanzia della sicurezza di residenti e turisti, e in sinergia con le forze dell'ordine di stanza in città". Per ogni turno di lavoro saranno operative sei pattuglie (due nelle ore notturne), divise per zona operaetiva: da Viserba alla zona centrale, fino a Miramare. "Un incremento delle attività della Polizia Locale che, anche nel periodo di Ferragosto, è finalizzato principalmente alla massima prevenzione e al contrasto dei reati predatori, con particolare riferimento alla sicurezza nelle manifestazioni turistiche", spiega l'amministrazione comunale. Anche nella giornata di ferragosto e nel weekend successivo oltre cinquecento dipendenti del Comune saranno operativi, per garantire i servizi essenziali ai cittadini e ai turisti.