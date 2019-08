Tennis, Beatrice Letizia e Sara Dradi in grande evidenza nel memorial 'Luciano Gugnali'

Sport

Rimini

| 14:26 - 13 Agosto 2019

Beatrice Letizia in azione.

Beatrice Letizia (Tennis Viserba) e la ravennate Sara Dradi a segno nel torneo nazionale Open femminile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il memorial “Luciano Gugnali” (800 euro di montepremi). In bella evidenza anche due brillanti giocatrici emiliane, Micol De Vescovi ed Ilaria Morgillo.

3° turno: Alessia Cecchini (2.6)-Sara Bertozzi (2.8) 6-0, 6-0, Letizia (2.6)-Irene Riva (2.7) 6-1, 6-2, Micol De Vescovi (2.6)-Viola Angelini (2.8) 6-4, 6-4, Ilaria Morgillo (2.7)-Marta Lombardini (2.7) 2-6, 6-4, 7-5, Dradi (2.7)-Maria Giulia Properzi (2.6) 6-0, 7-6.

VISERBA. Emily Maggi e Chiara Giorgetti in grande evidenza nel torneo di casa, l’Open femminile del Tennis Viserba. Si qualificano per il tabellone finale anche Alessia Tozzola e Lucrezia Vagnini.

2° turno: Alessia Duchi (3.5)-Giorgia Fava (3.3) 6-3, 6-1, Emily Maggi (3.3)-Federica Matteucci (3.4) 6-1, 6-0, Chiara Bartoli (3.3)-Carlotta Teixeira Martins Pinto (3.4) 7-5, 6-0, Giorgia Benedettini (3.3)-Francesca Perotti (3.5) 6-3, 6-1, Evelyn Amati (3.4)-Annalisa Munari (3.5) 6-2, 6-1, Alice Franca (3.4)-Valentina Benini (3.4) 7-6, 1-0 e ritiro. Turno di qualificazione: Shalom Salvi (3.1, n.2)-Nicole Parti (3.3) 6-2, 6-0, Alessia Tozzola (3.1, n.3)-Federica Succi (3.3) 6-4, 6-4, Chiara Giorgetti (3.3)-Amelia Regini (3.4) 6-2, 6-3, Lucrezia Vagnini (3.3, n.10)-Sara Zaccaria (3.4) 6-2, 6-2.

RIMINI. Si è allineato ai quarti, sui campi del Ct Cicconetti, il 4° trofeo “Gelateria 3Bis” maschile di 4° categoria. Tra i primi a conquistare il traguardo dei quarti Umberto Calcagno (Ct Cicconetti), ex giocatore del Rimini Calcio, Fabrizio Cristoni e Tomas Zannoni (Tc Coriano). Domani sono in programma le semifinale e, tempo permettendo, finale venerdì sera.

Tabellone finale 3° turno: Adriano Ianniello (4.1, n.6)-Lorenzo Marchioni (4.1) 6-4, 6-2, Fabrizio Marchini (4.1)-Giovanni Fabiani (4.4) 6-1, 6-1, Nicolò Balducci (4.1)-Paolo Raffaelli (4.2) 6-3, 6-3, Roberto Casadei (4.1)-Emanuel Vannucci (4.1) 7-6, 6-3, Sandro Grossi (4.1)-Loris Pasini (4.1) 2-6, 6-3, 10-5, Edoardo Borgogelli (4.1)-Filippo Francini (4.1) 6-3, 5-7, 10-5. Ottavi: Umberto Calcagno (4.2)-Maurizio Maestri (4.1) 6-1, 6-0, Fabrizio Cristoni (4.1)-Simone Renzi (4.1) 1-6, 7-6, 10-3, Tomas Zannoni (4.1)-Enrico Ercolessi (4.1) 3-6, 4-2 e ritiro.