Santarcangelo Calcio, settore giovanile pronto a ripartire: 'progetto solido e concreto'

| 14:21 - 13 Agosto 2019

Il Santarcangelo Calcio è pronto a ripartire, almeno a livello giovanile, archiviata la parentesi Mestrovic. Dopo la risoluzione consensuale della convenzione per la gestione dello stadio Mazzola e degli impianti collegati, l'amministrazione comunale clementina sta vagliando "le manifestazioni spontanee di persone disponibili a impegnarsi in un progetto di rilancio del calcio santarcangiolese", come comunicato in una nota dalla stessa amministrazione. L'attività del settore giovanile riprenderà regolarmente a settembre. Le proposte sono in corso di approfondimento: al momento dettagli top-secret, ma il Comune di Santarcangelo avrebbe sul tavolo una proposta "solida e concreta", che garantirebbe anche la continuità tecnica con il passato.