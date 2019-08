Camion perde il carico, pellet sparso lungo la via Costa a Santarcangelo

Cronaca

Nel pomeriggio di lunedì 12 agosto traffico bloccato per circa tre ore sulla via Costa a Santarcangelo, tra l'incrocio con via Provinciale Uso e via Emilia, a causa di un camion che, proveniente dalla località Torello di San Leo e diretto a Ravenna, ha perso il carico di pellet. Sul posto, intorno alle 15.30, è intervenuta la Polizia Municipale, poi hanno preso il via le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della strada, con il recupero del carico, circa 4 tonnellate di pellet. Alle 18 la strada è tornata transitabile. Il conducente del mezzo è stato sanzionato con 129 euro, la riduzione di tre punti sulla patente e il ritiro cautelare della stessa nel periodo di ripristino della strada. Le violazioni del codice della strada contestate sono la sistemazione del carico sui veicoli e atti vietati (art. 164 e 15).