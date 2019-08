Babbo Natale arriva alle Befane di Rimini, dalla Lapponia passando per Novafeltria

Attualità

Rimini

| 12:25 - 13 Agosto 2019

Ferragosto con Babbo Natale alle Befane.

Anche Babbo Natale va in vacanza e, naturalmente, non poteva che scegliere Rimini. E, a Rimini, Le Befane Shopping Centre. Mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 agosto dalle 15 alle 19 Babbo Natale, in carne, ossa e barba bianca accoglierà presso il Centro commerciale tutti i bambini che vorranno, con largo anticipo, consegnargli la letterina dei desideri per il prossimo Natale. E cogliere l'occasione per un selfie con Babbo Natale.

Diamante Russo, 65enne di Novafeltria, è il Babbo Natale de Le Befane Shopping Centre dallo scorso dicembre 2018 quando fu scelto, tra sessanta partecipanti, dopo un casting emozionante e combattutissimo all'ultimo "oh oh oh...".