Furti ad anziani a Urbino, arrestate a Rimini sei donne

| 12:02 - 13 Agosto 2019

Sei donne italiane sono state arrestate in provincia di Rimini per aver commesso furti in appartamento ai danni di persone anziane, a Urbino e in numerosi comuni dell'entroterra marchigiano. I carabinieri hanno arrestato le donne in alcuni campi nomadi e in abitazioni private del riminese. All'operazione condotta dalla Compagnia Carabinieri di Urbino hanno preso parte anche i militari del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì, del Nucleo CC Cinofili di Pesaro, un team di artificieri del Comando Provinciale di Ancona, in collaborazione con i militari della Compagnia di Riccione