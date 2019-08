Torna il Tiberio CinePicnic al Parco Marecchia di Rimini, dal 14 al 18 agosto

Eventi

Rimini

| 11:03 - 13 Agosto 2019

Tiberio Cine Pic Nic edizione 2018.

Dal 14 al 18 agosto ritorna al Parco Marecchia di Rimini, a pochi passi dal bimillenario Ponte di Tiberio, Tiberio Cinepicnic l’arena cinematografica più intrigante dell’estate: l’ingresso alla manifestazione è gratuito, l’apertura degli stand gastronomici, a sostegno dell’iniziativa, è alle ore 19, si può acquistare il necessario per il picnic e sistemarsi sul prato con coperte o plaid ed attendere l’inizio delle proiezioni, previsto per le ore 21.15.

La serata di apertura mercoledì 14 agosto è con la divertente commedia francese Due sotto il burqa di Sou Abadi con Camélia Jordana, Félix Moati e William Lebghil. Armand e Leila, studenti universitari, si amano e stanno programmando di trasferirsi a New York per un tirocinio alle Nazioni Unite. Il radicalismo islamico del fratello di Leila si pone come ostacolo insormontabile tra i due e Armand decide di travestirsi, giocando il tutto per tutto… Spassosa commedia, campione d’incassi in Francia, che tratta con brio e garbo il tema dell’integralismo religioso.

Si prosegue giovedì 15 agosto con il film d’animazione Disney Oceania diretto dai veterani John Musker e Ron Clements, gli stessi de “La sirenetta” e “Aladdin”, mentre venerdì 16 agosto è il turno della brillante commedia Sing Street di John Carney, già regista di “Once”, storia di una band giovanile irlandese negli anni ’80, con il leader sballottato tra la separazione dei genitori e la rigidità del rettore del college, poco propenso alla musica pop. Ma c’é l’amore in gioco e a quello non si rinuncia…

Sabato 17 agosto un’altra serata dedicata alla famiglia con il tenero cartoon Il viaggio di Arlo della Pixar diretto da Peter Sohn, sull’amicizia tra un bimbetto cavernicolo ed un simpatico dinosauro e domenica 18 agosto la grande serata finale dedicata a Fellini con la proiezione della nuova versione restaurata dalla Cineteca di Bologna di Amarcord, il film “riminese” del regista, premiato con l’Oscar come miglior film straniero, straordinaria rivisitazione della vita nella città romagnola negli anni ’30, mai così “finta” eppure autentica ed evocativa come poche. La serata è in collaborazione con il Convegno “Fede-Rico Fellini e il sacro”, in programma nel mese di marzo 2020 a Rimini e Roma. La serata sarà aperta da animazioni di strada a tema felliniano.

Tiberio Cinepicnic è organizzato da Notorius Rimini Cineclub, fa parte della rassegna di cinema itinerante La Vela Illuminata, è sostenuto da Regione Emilia Romagna, sponsor Coop Alleanza 3.0 e Romagna Banca ed è realizzato in collaborazione con Cinema Tiberio e Società de Borg.