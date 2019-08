Centri per l'Impiego della provincia di Rimini sbarcano su Facebook e Instagram

Attualità

Rimini

| 10:05 - 13 Agosto 2019

Venerdì 16 agosto tutti i Centri per l’impiego del territorio riminese dipendenti dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna saranno chiusi (quindi le sedi di Rimini, Riccione, Santarcangelo, Novafeltria).

Riapriranno regolarmente lunedì 19 agosto.

Il Centro per l’impiego di Rimini da un paio di mesi ha aperto una pagina Facebook e un profilo Instagram, per rafforzare l’apporto informativo e di collegamento con la cittadinanza soprattutto con i più giovani.

Da subito si è riscontrato un grande interesse: in poche settimane molti utenti si sono interfacciati attraverso questi due canali, anche chiedendo informazioni a cui gli operatori rispondono in tempo reale.

I due canali social si aggiungono al sito, rinnovato a inizio 2019 e collegato a quello dell’Agenzia regionale, che contiene numerose informazioni sui servizi per le persone e per le aziende. Qui vengono pubblicati avvisi, offerte di lavoro annuali e stagionali, corsi di formazione, concorsi pubblici, consigli sulla stesura del curriculum, informazioni e modulistica per i datori di lavoro e tanto altro.