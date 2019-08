Rimini Calcio, il patron Grassi ha incontrato Rota e Mongardi: scricchiola l'amore con Nicastro

Sport

Rimini

| 22:00 - 12 Agosto 2019

L'amministratore unico del Rimini Calcio Giorgio Grassi.

E' ancora un grande amore quello tra l'amministratore unico del Rimini Calcio Giorgio Grassi e l'immobiliarista italo americano Massimo Nicastro? Diciamo che è certamente meno intenso di qualche settimana fa. Lo testimonia la ripresa a sorpresa del feeling di Grassi con Giulio Mongardi in rappresentanza del cosiddetto gruppo Samorì e l'imprenditore riminese della logistica Alfredo Rota. Affiancati dai rispettivi professionisti, nella mattinata di lunedì, i due hanno riannodato – affiancati - i fili della trattativa abbozzata tempo fa separatamente con Grassi e nel pomeriggio hanno proseguito il discorso tra loro mettendo a fuoco numeri e cifre. Interpellati da Altarimini nel pomeriggio, hanno confermato l'incontro facendo però capire che l'epilogo non è dietro l'angolo pur essendo forte la volontà su entrambi i fronti di chiudere il discorso. Tutto da definire, eventualmente, l'organigramma tecnico e i ruoli dirigenziali. Vedremo nei prossimi giorni l'evolversi della situazione che ogni giorno si fa più complicata e soprattuto come avverrà l'uscita di scena di Nicastro.

Intanto martedì alle ore 17 al Romeo Neri il Rimini effettuerà un test contro il Forlì. E' arrivato un altro portiere in prova.