Incendio a San Clemente, capanno a fuoco. Salvati gli animali

Cronaca

San Clemente

| 17:51 - 12 Agosto 2019

Intervento dei Vigili del fuoco di Rimini in via Provinciale Conca a San Clemente.

Alle 11.15 circa di lunedì 12 agosto è scattato un intervento dei Vigili del fuoco di Rimini in via Provinciale Conca a San Clemente, per spegnere un incendio in un capanno di 50 metri quadri adibito a magazzino per il fieno. I pompieri hanno provveduto al salvataggio degli animali da cortile, galline, conigli e maiali, che si trovavano nell'aia vicina al capanno. Le fiamme hanno interessato anche la vegetazione, estendendosi per circa 250 metri quadri. Ancora una volta a complicare la situazione sono state le condizioni climatiche, tanto più che tre pompieri, a causa dell'elevato calore, hanno dovuto far ricorso alle cure mediche.