Bancomat distrutto da esplosione, chiuso per lavori l'ufficio postale di via Euterpe

Attualità

Rimini

| 17:11 - 12 Agosto 2019

Il bancomat divelto dall'esplosione in via Euterpe a Rimini.

Nella notte tra il 9 e il 10 agosto ignoti malviventi hanno fatto esplodere il Postamat dell'ufficio postale di via Euterpe. I lavori di ripristino dei locali interni sono stati avviati da Poste Italiane, con la conseguente chisura. "Per tutti i servizi postali e finanziari i cittadini possono rivolgersi all’ufficio postale di Rimini Centro in Corso d’Augusto, opportunamente potenziato e dotato di Atm Postamat operativo 24 ore su 24", si legge in una nota. Non sono stati ancora comunicati i tempi di finalizzazione dei lavori.