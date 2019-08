Attualità

Riccione

| 14:26 - 12 Agosto 2019

Monica Manuelli, il sindaco di Riccione Renata Tosi e Stefano Martini.

Monica Manuelli e Stefano Martini, bolognesi, dal 1964 vengono a Riccione a trascorrere le proprie vacanze. Hanno una abitazione di proprietà nella Perla Verde, luogo di ritrovo e accoglienza per amici e familiari. Il sindaco Renata Tosi li ha nominati ambasciatori della Città di Riccione, turisti fedeli che vivono il territorio e la città in ogni sua sfaccettatura, dalla vita di spiaggia a quella di città, in ogni periodo dell'anno.