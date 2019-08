Turismo inclusivo, cinquanta persone con carrozzine motorizzate si radunano a Torre Pedrera

Attualità

Rimini

| 13:24 - 12 Agosto 2019

Il simpatico raduno di turisti in carrozzina motorizzata.

Oltre 50 persone da tutta Italia con carrozzine motorizzate si sono ritrovate a Torre Pedrera, luogo in cui la maggior parte del gruppo trascorre le vacanze. Un raduno organizzato dal sig.Onofrio, che si è messo in testa alla comitiva, protagonista di una passeggiata da Torre Pedrera a Gatteo Mare, passando per Bellaria Igea Marina e San Mauro Mauro. Un'occasione anche per gustare le specialità locali, su tutte le piadine farcite con tanti condimenti. La manifestazione avrà sicuramente un seguito con una seconda edizione. I partecipanti ringraziano il Comitato Turistico di Torre Pedrera, la Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita del raduno.