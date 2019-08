Furto aggravato, campano residente a Rimini condannato in via definitiva

Cronaca

Rimini

| 12:41 - 12 Agosto 2019

Esterno del Tribunale di Rimini.

Nella notte tra domenica e lunedì i Carabinieri di Viserba, impegnati nel consueto controllo del territorio, hanno rintracciato e arrestato un 65enne campano, residente a Rimini e pregiudicato. I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, che dispone la detenzione domiciliare di cinque mesi e 24 giorni per furto aggravato. Per questo reato l'uomo è stato condannato in via definitiva, con sentenza passata in giudicato. I cinque mesi e i 24 giorni costituiscono la pena residua da scontare.