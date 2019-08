Rimini, rubano un paio di occhiali da sole e minacciano il titolare del negozio

Cronaca

Rimini

| 12:40 - 12 Agosto 2019

Carabinieri di Rimini in azione.

Momenti di concitazione, domenica 11 agosto, in un negozio di articoli di bigiotteria di Rimini. Alle dieci circa due albanesi, già noti alle forze dell'ordine, hanno fatto il loro ingresso in evidente stato di alterazione psicofisica, per poi prelevare un paio di occhiali da sole dalla vetrina, cercando di allontanarsi senza pagare. Il titolare li ha fermati, venendo però minacciato dai due, che brandivano una bottiglia di vetro. La loro fuga è stata fermata dai Carabinieri, prontamente intervenuti a seguito di segnalazione al 112. Vano il tentativo di opporsi all'arresto, con spintoni, minacce e frasi ingiuriose rivolte ai Militari intervenuti. La refurtiva, del valore di poche decine di euro, è stata restituita al negoziante, mentre i due albanesi sono stati portati in carcere.