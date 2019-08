Protezione civile a rischio a Pennabilli? L'amministrazione: 'no, campagna diffamatoria'

Attualità

Pennabilli

| 12:26 - 12 Agosto 2019

Volontari della protezione civile di Pennabilli.

Non cambia nulla per il gruppo di protezione civile di Pennabilli dopo la decisione dell'amministrazione comunale di uscire dall'Unione dei Comuni Valmarecchia. Lo spiega la stessa amministrazione in una nota, rimarcando la "vergognosa campagna diffamatoria mirante a creare panico tra i cittadini". Il gruppo di protezione civile continuerà a esistere, i cambiamenti saranno solo a livello burocratico e in caso di calamità continueranno ad arrivare i fondi a beneficio del territorio. "Dopo l'uscita dalla convenzione della protezione civile con l'Unione dei Comuni, abbiamo ottenuto un ulteriore contributo di 65.000 euro dalla protezione civile per la messa in sicurezza di una frana", chiosa la nota dell'amministrazione comunale.