Ferragosto con la musica amarcord dei Qluedo al Beky Bay di Bellaria Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:12 - 12 Agosto 2019

I Qluedo.

Al Beky Bay di Bellaria Igea Marina fervono i preparativi per il party di Ferragosto più pop e colorato dell'estate, in programma giovedì 15 agosto.



Forever Young on the beach è l'unica festa che incalza il passato e il presente in un'alchimia di musica, scenografie e gadget settanta-ottanta- novanta. La festa inizia alle 21 con la cena con i piedi sulla sabbia a pochi passi dal mare.



Coinvolgeranno tutti i presenti i Qluedo. Il nome della band s'ispira al famoso gioco in scatola inventato a metà degli anni '80, ed è proprio da quel periodo che la band trae ispirazione per scegliere la colonna sonora degli spettacoli. Pur regalando l'indimenticabile musica dance degli Eiffel 65, Corona e Gigi D'Agostino, sperimentano anche qualche artista contemporaneo: Black Eyed Peas, Coldplay, Lady Gaga, Shakira, Robbie Williams e molti altri. Durante le loro esibizioni i Qluedo sfoggiano abiti e oggetti vintage, creando un'atmosfera e una scenografia che fa realmente tornare indietro di trent'anni il sempre caloroso e numeroso pubblico. La loro rivisitazione dei brani di successo del decennio 1980-1989 propone una serie di medley tematici con un forte richiamo dance, che coinvolge e appassiona i fan del periodo. A seguire, dalle 23.30, dj set tutto da ballare rievocando le cover che hanno fatto la storia esclusivamente di quell'epoca. Una notte che mixa diverse generazioni unite dal sano divertimento e dalla voglia di festeggiare l'estate.



Per informazioni e prenotazioni - Marcello 3383053466 - Tiziano 3331442163