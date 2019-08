Nel 2020 San Marino potrebbe avviare la sperimentazione dell'Iva

Attualità

Repubblica San Marino

| 10:18 - 12 Agosto 2019

La fiscalità sammarinese ha bisogno di essere rivista: i vicini Paesi Balcani, ma anche la stessa Italia, se arrivasse la flat tax, puntano ad una fiscalità moderata, e San Marino non può rimanere indietro. Nel programma economico presentato in commissione Finanze si annuncia il nuovo sistema di imposizione indiretta, per dialogare coi sistemi di altre giurisdizioni, e mandare in pensione il vecchio sistema monofase. La legge in prima lettura sarà presentata entro il 2019, e il 2020 si candida così a diventare l'anno della sperimentazione dell'Iva. Le linee direttrici saranno: l'applicazione di aliquote ponte, o incentivanti, per i settori strategici, per indurli a passare al nuovo sistema; approfondire l'informatizzazione, con l'introduzione della fatturazione elettronica; un nuovo rapporto fisco-contribuente sempre più informatizzato, anche grazie a elaborazioni di dichiarazioni Iva precompilate. L'obiettivo della segreteria di Stato è ristrutturare le imposte dirette riorganizzando gli incentivi fiscali e migliorando il sistema del controllo fiscale, con conseguente allargamento della base imponibile. I troppi incentivi fiscali introdotti negli anni, si legge nel programma, ne rendono complessa l'applicazione. Altro obiettivo è l'introduzione del regolamento Icee, uno strumento per verificare l'effettiva situazione economica dei singoli individui e dei nuclei familiari nel caso in cui chiedano provvidenze o altri sussidi erogati dallo Stato. A partire dal 2020 consentirà al nucleo familiare di calcolare il proprio tenore reddituale e patrimoniale per accedere a prestazioni agevolate.