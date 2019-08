Oltre cento persone domenica sera a Perticara per il libro dedicato alla Miniera

Attualità

Perticara

| 09:34 - 12 Agosto 2019

Presentazione del libro sulla Miniera di Perticara.

Fra gli eventi che compongono la 165° edizione del Ferragosto a Perticara domenica dalle 21 si è svolta una serata dedicata alla storia e cultura. E' stato presentato il libro "La Miniera di Perticara durante la Seconda Guerra Mondiale nei diari dell’Ing. Ciniro Bettini 1942-1945" edito dalla Società di studi storici per il Montefeltro. Presenti il Sindaco del Comune di Novafeltria dott. Zanchini, il Presidente del Parco dello Zolfo delle Marche Carlo Evangelisti, Carlo Colosimo della società di studi storici per il Montefeltro, Cristiano ed Ettore figli dell’ex direttore della miniera Ing Ciniro Bettini. Più di 100 persone hanno riempito la piazza di Perticara, un record per la presentazione di un libro.

"Questo volume, ideato e voluto dalla proloco di Perticara, costituisce un tassello importante e finora inesplorato della storia della miniera di Perticara" dice Cesare Bianchi Presidente della Proloco di Perticara "che attraverso i diari dell’Ing Bettini raccoglie non sono un quadriennio di storia della miniera, ma anche un quadriennio di storia della comunità di Perticara e dell’area circostante".



Al termine della presentazione i figli dell’ex direttore Bettini hanno consegnato al Presidente Bianchi la lampada degli anni '50 del loro padre, utilizzata per scendere nelle gallerie della miniera. Il prezioso oggetto sarà esposto al Museo Sulphur di Perticara.