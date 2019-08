Rimini, prima paga la escort poi vuole i soldi indietro ma lei lo mette alla porta

Attualità

Rimini

| 07:47 - 12 Agosto 2019

Contatta una escort per passare una serata "diversa", la paga ma alla fine non vuole più i suoi servizi e richiede la somma indietro. Al rifiuto della donna chiama i Carabinieri. E' successo qualche sera fa in provincia di Rimini. I coinvolti sono un avvocato in vacanza in riviera e una escort. L'uomo contatta la donna e si reca al suo domicilio. Qui però fa marcia indietro e chiede la restituzione della somma già consegnata. La escort si rifiuta e lo mette alla porta. L'uomo si rivolge ai militari chiedendo di identificare la donna per poter poi procedere con una querela, ma lei si rende irreperibile spegnendo il cellulare e non aprendo la porta di casa. Il turista non ha ancora sporto denuncia.