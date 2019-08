Rimini, due amanti si lasciano, lei vuole indietro i soldi prestati, lui l'avrebbe invece minacciata

Attualità

Rimini

| 07:33 - 12 Agosto 2019

Una relazione extraconiugale che potrebbe finire in tribunale quella che vede coinvolti una riminese e un operatore delle forze dell'ordine entrambi sposati. La donna, nel corso della loro storia, gli aveva prestato 45mila euro chiedendone poi la restituzione al termine della relazione. L'uomo, secondo quanto affermato dalla ex, avrebbe rifiutato categoricamente arrivando a minacciarla pesantemente. La donna, assistita dall'avvocato Piero Venturi, ha raccontato che l'uomo avrebbe avuto l'intenzione di rivelare la relazione al marito di lei, essendo anche convinto che uno dei due loro figli sia il suo. La donna ha sporto querela allegando anche diversi certificati medici che attestano la sua condizione di stress in relazione a quanto avrebbe subito dall'ex amante.