Gli eventi di Ferragosto a Montefiore: musica caraibica, trio Clajarò e Piermatteo Carattoni

| 16:08 - 11 Agosto 2019

Panoramica di Montefiore Conca.

Continua a Montefiore Conca il programma degli eventi del mese di agosto. Ad aprire la settimana di Ferragosto, lunedì 12 alle ore 21.00 in piazza della Libertà, il concerto de "I Gatti Rossi" dal titolo "Come le canne al vento". Un appuntamento da non perdere con la canzone d'autore, con emozioni che si rincorrono e brani che fanno battere il cuore. (Ingresso libero).



Per il 14 agosto, il Comune di Montefiore Conca, ha organizzato una serata dal sapore caraibico, per aspettare insieme e in allegria il Ferragosto. Appuntamento alle ore 21.00 in Piazza della Libertà, per un appuntamento all'insegna della spensieratezza con la danza latino- americana. Si ballerà al ritmo delle danze caraibiche in compagnia dei ballerini della scuola di danza "Adria Dance". (ingresso libero). E dopo tanto movimento, ci si potrà rifocillare con il tradizionale spuntino a base di penne all'arrabbiata di Ferragosto, offerte dalla locanda del Grillo in collaborazione con la Proloco di Montefiore Conca.



Anche la serata del 15 agosto a Montefiore Conca, sarà allietata dalla musica, questa volta quella del Trio Clajarò. Una miscellanea di svariati generi e tanta passione per la musica nella proposta di cover e brani originali dal sapore un po' retrò, con riferimenti al soul, al funky, al blues, al reggae, alla bossa e al jazz. Al termine del concerto Cocomerata di Ferragosto organizzata dalla "Locanda il Grillo".



Sabato 17 agosto doppio appuntamento all'ombra della Rocca di Montefiore Conca. In piazza della Libertà, dalle ore 21.00, il concerto de "Le biciclette volanti e Piermatteo Carattoni". Un viaggio musicale tra il pop rock versione acustica delle Biciclette Volanti, e la dolcezza della musica acustica dei più famosi brani italiani cantati da Piermatteo Carattoni.



Sempre dalle 21.00 all'interno delle mura del Castello la "Rocca degli eterni amanti": un viaggio speciale, dentro all'affascinante mondo del paranormale. La possibilità di vedere con occhi diversi le stanze del castello che hanno rivelato cose inaspettate, tracce sottili lasciate da personaggi che un tempo le hanno vissute. Costanza e Ormanno hanno fatto parte di questa storia con la loro appassionante vicenda finita in tragedia. Un passato lontano che riaffiora. Per informazioni e prenotazioni 349 4449144 – 0541 980179 (posti limitati - ingresso a pagamento). Ricordiamo che fino al 15 settembre la Rocca Malatestiana di Montefiore Conca è visitabili tutti i giorni dalle 10 alle 19, e ancora per tutto il mese di agosto il sabato, la domenica e i giorni festivi festivi dalle 10 alle 23.