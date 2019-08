FOTO I fuochi d'artificio illuminano Talamello per la Magica Notte di San Lorenzo

Attualità

Talamello

| 18:41 - 11 Agosto 2019

Fuochi d'artificio a Talamello per la Notte Magica di San Lorenzo.

Fuochi d'artificio sia in senso letterale che metaforico. E' stata una serata speciale, quella di San Lorenzo, per il Comune di Talamello. La 25esima edizione della Notte Magica di San Lorenzo ha infatti richiamato tantissimi visitatori, con ristoranti e bar stracolmi, per assistere alla sfilata di moda e al concerto del cantautore riminese Andrea Amati. In passerella piccoli e grandi, modelli e modelle, vestiti con l'abbigliamento di Mary Poppins, Pane Cioccolata e Annarì Intimo. La sfilata è stata curata in ogni particolare grazie anche alla collaborazione di Vanity Parrucchieri, Fioreria del Corso, Wonderland Bioprofumeria. Dopo la musica di Amati, ancora emozioni con lo spettacolo pirotecnico e infine un'apprezzata cocomerata finale.