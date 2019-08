Forte ondata di caldo sul riminese, lunedì il picco: poi ferragosto soleggiato e temperature gradevoli

Attualità

Rimini

| 15:07 - 11 Agosto 2019

Anche il territorio riminese è stato colpito da una forte ondata di caldo, complice l'innalzamento di un alta pressione di matrice africana, con il picco che sarà nella giornata di lunedì. I previsori di Centro Meteo Emilia Romagna confermano le massime sui 37° per le zone di pianura e di prima collina, sui 33° in costa (dove il caldo sarà più afoso per i tassi di umidità più alti). Da mercoledì 14 agosto però ci sarà un calo termico (forse con qualche precipitazione), mentre per ferragosto la tendenza è per una giornata soleggiata senza eccessi termici. Di seguito il bollettino di Centro Meteo Emilia Romagna.



LUNEDI 12 AGOSTO



Avvisi: forte disagio bioclimatico dovuto al caldo umido.

Stato del cielo: Sereno al mattino, con graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Si segnala la possibilità di locali foschie tra notte e primo mattino relativamente al settore costiero per gli elevati tassi di umidità.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in ulteriore aumento, con valori minimi compresi tra +22°C e +25°C, massime sui +33°C lungo la costa, fin sui +35/37°C su pianura e fascia collinare.

Venti: a regime di brezza, localmente moderati nel pomeriggio.

Mare: calmo al mattino, poco mosso dal pomeriggio. Radiazione UV: 8/11(molto alta).

Attendibilità: molto alta.



MARTEDI 13 AGOSTO



Avvisi: debole disagio bioclimatico dovuto al caldo umido. Moderato in città.

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso tra mattino e prima parte del pomeriggio, in seguito da parzialmente nuvoloso a nuvoloso entro sera.

Precipitazioni: bassa probabilità(30%) di locali rovesci in orario pomeridiano sui rilievi. Assenti su pianura e costa.

Temperature: in diminuzione nei valori massimi, compresi tra i +29°C della costa e i +32°C delle zone interne.

Venti: a regime di brezza, localmente moderati nel pomeriggio. Rotazione da Sud-Ovest in serata.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo. Radiazione UV: 7/11 (alta).

Attendibilità: medio-alta.



MERCOLEDI 14 AGOSTO



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Nuvoloso con locali schiarite, più ampie tra tardo pomeriggio e serata.

Precipitazioni: medio-bassa fo(35-45%) probabilità di locali rovesci in formazione sul mare e in movimento dalla costa verso i rilievi tra metà mattinata e metà pomeriggio.

Temperature: in diminuzione, con valori minimi compresi tra i +19°C dell’interno e i +22°C della costa e valori massimi compresi tra i +24°C della costa e i +26°C delle zone interne.

Venti: moderati da Est/Nord-Est con rinforzi lungo la costa.

Mare: da poco mosso a mosso. Radiazione UV: 6/11 (alta).

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: seconda parte della settimana che sembra poter trascorrere all’insegna di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, eccezion fatta per qualche addensamento pomeridiano sui rilievi. Ferragosto che quindi dovrebbe trascorrere all’insegna del bel tempo. Temperature in flessione e collocate su valori prossimi alla media del periodo, non superiori a +26/27°C.



