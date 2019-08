Rimini Calcio, martedì test al Neri contro il Forlì (ore 17)

Sport

Rimini

| 15:03 - 11 Agosto 2019

Il tecnico del Rimini Renato Cioffi.





Nuovo impegno, in vista dell’inizio del campionato, per il Rimini di mister Renato Cioffi. Martedì, allo stadio “Romeo Neri” con inizio alle ore 17, i biancorossi sosterranno un allenamento congiunto con il Forlì.

ABBONAMENTI Il Rimini F. C. rende noto che la campagna abbonamenti “Io C sarò” ha superato quota 350, per la precisione sono 351 le tessere sottoscritte. Da lunedì si riprende. Nella nuova settimana le tessere si potranno sottoscrivere, dietro presentazione di un documento di identità, negli uffici posti sotto la Tribuna Centrale dello stadio “Romeo Neri” nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì dalle 17 alle 19.30. Resta sempre attivo e operativo il seguente punto vendita: Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)