Buche, sedie rotte e scarsa illuminazione: 'la piazza di San Lorenzo pericolosa per i bambini'

| 13:27 - 11 Agosto 2019

Buche nella piazza del quartiere San Lorenzo di Riccione.

Luci coperte dalla vegetazione, illuminazione insufficiente, ma anche buche sui marciapiedi e panchine abbandonate alla sporcizia. Un cittadino riccionese segnala l'incuria della piazza del quartiere di San Lorenzo, che nel 2016 era stata sottoposta a un intervento di manutenzione. Ma a distanza di tempo l'area richiede ulteriori interventi: "In realtà stiamo segnalando dall'anno scorso la situazione, ma ancora non si è fatto nulla", ci spiega. Sabato 10 agosto la piazza era piena di bambini, per lo show di Bimbobell, ma i loro genitori sono dovuti rimanere in allerta perché gli spazi a loro disposizione non erano affatto sicuri, tra buche, sedie rotte lasciate sul prato, scarsa illuminazione. "Per non parlare delle piante incolte che con rami e foglie sovrastano i lampioni, di un salice piangente non potato. Infine ci sono panchine sporche e con cartacce sopra", rileva il cittadino, che chiede all'amministrazione comunale di intervenire il prima possibile.