Amichevoli estive, Novafeltria pareggia con lo Spontricciolo 1-1. Tanti giovani in campo

| 12:50 - 11 Agosto 2019

L'attaccante del Novafeltria Federico Morciano, a segno con lo Spontricciolo.

E' finita in parità 1-1 la prima amichevole del Novafeltria, impegnato sul campo dello Spontricciolo, formazione ripescata in Prima Categoria. Mister Mugellesi ha dovuto far fronte all'assenza di quattro giocatori importanti qual capitan Rinaldi, Valentini, Mahmutaj (dei quattro l'unico in panchina, ma non è entrato) e Di Filippo; ha così schierato il giovane Sartini come partner d'attacco di Muratori. In campo in totale cinque under, sei quando l'infortunao Romualdi ha lasciato il posto a Giovagnoli. Nella ripresa nove under con due soli over, Ceccaroni e Balducci. Le reti sono arrivate nella seconda frazione di gioco: a segno lo Spontricciolo su rigore, poi pari di Morciano che ha sfruttato una bella combinazione tra Matteo Crociani e Kouassi.



FORMAZIONE NOVAFELTRIA primo tempo (4-4-2): Batani - Gori P. Ceccaroni Gori M. Romualdi (Giovagnoli) - Radici Narducci Crociani A. Cappella A. - Sartini Muratori.



FORMAZIONE secondo tempo (4-4-2): Cappella D. - Giovanetti Ceccaroni (Evangelisti) Pavani Giovagnoli - Bindi Balducci Gregori Kouassi - Crociani M. Morciano.