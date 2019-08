Attualità

Rimini

| 12:30 - 11 Agosto 2019

Possono essere scambiate per innocue razze, ma in realtà se infastidite possono pungere con un aculeo, che può provocare infezioni, ma non rappresentano un pericolo. Domenica mattina incontro mattutino con un Trigone Pelagico a Viserbella di Rimini. L’episodio è stato segnalato alla redazione di Altarimini.