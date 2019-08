Amichevoli calcio, il Misano supera 1-0 un buon Athletic Poggio

Sport

Poggio Torriana

| 12:22 - 11 Agosto 2019

Gli undici del Poggio schierati ad inizio gara..

Prima uscita stagionale dell’Athletic che, al “Football City” di Misano, ha ceduto il passo alla Vis col punteggio di uno a zero. Per piegare la resistenza arancioazzurra è servito un eurogol di Savioli in grado, al 35esimo del primo tempo, di scoccare un gran tiro da fuori area che ha gonfiato rete.

Nonostante la sconfitta, maturata comunque contro un avversario ottimamente attrezzato per il campionato Promozione, Mister Casadei può ritenersi soddisfatto per l’atteggiamento dei bernesi. Infatti la compattezza e l’organizzazione mostrate dai suoi uomini nel corso dei novanta afosi minuti, rappresentano elementi poco frequenti in una compagine che alle spalle ha appena cinque giorni di preparazione atletica. Sintomo che i concetti basilari del suo calcio stanno già attecchendo nella mentalità dei giocatori: testa alta, palla a terra, lucidità in ogni frangente.



Di seguito le formazioni dell’Athletic scese in campo.



PRIMO TEMPO: Sebastiani, Bizzocchi, De Paoli, Campanelli, Tosi, Fontana, Casadei, Bartolini, Pugliese, Cavalli, Neri.



SECONDO TEMPO: Montagna, Fabbri, Vincenzi F., Pagliarani, Piacente, Pugliese, Mariotti, Ceccarini, Domeniconi, Clementi, Santini.