Rimini, ospiti vip al BoaBay: arriva l’allenatore Luciano Spalletti

| 12:09 - 11 Agosto 2019

Luciano Spalletti al BoaBay.

A Boabay di Rimini le sorprese non finiscono mai. A partire dalla visita a BoaBay dell’ex allenatore dell’Inter Luciano Spalletti con la famiglia, in una giornata dedicata all’aquapark, in cui proseguono le molteplici attività proposte agli ospiti.

Sabato, come ogni fine settimana, si è tenuto il corso di Mermaiding, a cui tante piccole “sirene” e aspiranti “tritoni” hanno partecipato e l’“Assalto all'Iceberg", l’imperdibile ed emozionante sfida per conquistare la cima dell’iceberg di 5 mt d’altezza, con la complicità di un guardiano armato di fucile Nerf Super Soaker, a contrastare i partecipanti nel raggiungere la vetta.

Resta imbattuto il Gigante Salato al suo terzo “Special Event” di domenica 11 agosto, che dopo le innumerevoli sfide mantiene la sua cintura di campione.