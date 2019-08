Cattolica San Marino, vittoria per 3-1 sul Pietracuta nel primo test stagionale

Sport

Pietracuta di San Leo

| 11:24 - 11 Agosto 2019

Il Cattolica San Marino ha battuto per 3-1 il Pietracuta nella prima amichevole stagione. Buon allenamento per i giallorossi di Cascione. Nel primo tempo botta e risposta in appena dieci minuti. Apre le danze Moroni che anticipa tutti con un bel tiro da centro area ma la punizione al bacio di Evaristi riequilibra le sorti dell’incontro. Nella ripresa il Cattolica San Marino esce aggressivo dagli spogliatoi e prende in mano il pallino del gioco, salendo immediatamente in cattedra. I giallorossi tornano in vantaggio con il francese Cissè e Mingucci trova una gran botta verticale per il 3-1 definitivo. Tutto lo staff è soddisfatto dell’andamento della squadra. Il prossimo match verso la migliore condizione per il Cattolica San Marino sarà il 14 agosto a Riccione contro la Fya alle ore 20.30.