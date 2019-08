Cattolica, 19enne pronto per lo spaccio, bloccato e arrestato: con sé hashish e marijuana

Cronaca

Cattolica

| 10:04 - 11 Agosto 2019

Trovato con hashish e marijuana pronta per lo spaccio.

Appena 19enne, ma già di professione pusher: è stato tratto in arresto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un giovane residente a Cattolica, controllato sabato pomeriggio dai carabinieri della locale stazione. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso 13 grammi di hashish e 5 di marijuana, suddivisi in dosi già predisposte per lo spaccio, oltre che a un’ingente somma di denaro in contante ritenuto provento dell’attività illecita. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare altra droga. Per lui sono scattate le manette.