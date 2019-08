Hotel da incubo a Rimini, tra muffa, bagni sporchi e motorini accatastati in sala da pranzo

Cronaca

| 07:35 - 11 Agosto 2019

Carabiniere dei Nas (foto di repertorio).

Blitz in Riviera dei Carabinieri del Nas di Bologna, guidati dal Maggiore Umberto Geri. Sono stati tre gli alberghi sottoposti a sospensione temporanea dell'attività dopo la segnalazione all'Ausl per carenze igieniche: i Carabinieri si sono trovati di fronte bagni sporchi, porte scardinate, muffe e ragnatele nelle stanze, addirittura motorini accatastati in una sala da pranzo. In un quarto hotel di Rimini è scattato il sequestro di più di mezzo quintale di salumi, latticini, carne e pesce. Guai anche per un commerciante pakistano, titolare di un kebabberia a Rimini: sanzionato di 3000 euro per aver lasciato carne e verdure fuori dai frigo, con il relativo sequestro degli alimenti. Stesso provvedimento disposto nei confronti di un ristorante di Riccione.