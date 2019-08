Incidente frontale a Pennabilli, non ce l'ha fatta il pensionato alla guida

Cronaca

Pennabilli

| 22:34 - 10 Agosto 2019

La Fiat Punto della vittima.

Non ce l’ha fatta l'80enne Giovanni Dottorini, rimasto coinvolto intorno alle 9 di sabato 10 agosto in un incidente stradale a Pennabilli. Il cuore dell’anziano, che era alla guida di una Fiat Punto (vecchio modello), ha cessato di battere poco dopo il ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale 'Bufalini' di Cesena.



La sua auto si è scontrata con una Golf Volkswagen, che procedeva in senso opposto, tre in tutto le persone rimaste ferite. Il pensionato viaggiava assieme alla moglie 75enne, ancora ricoverata in Rianimazione. L'uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo e per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Novafeltria. Sulla dinamica e le cause dello scontro indagano i carabinieri della locale compagnia.