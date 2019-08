Rimini Calcio, cinquina alla Sammaurese allo stadio Nicoletti: le reti tutte nella ripresa

Sport

21:36 - 10 Agosto 2019

L'attaccante Bellante ha segnato una rete alla Sammaurese.



Cinquina del Rimini alla Sammaurese nel test di sabato allo stadio “Nicoletti” di Riccione. Le reti tutte nella ripresa. Comincia Van Ransbeeck al 2’, doppietta di Petrovic al 10′ e 18′e due minuti prima gol di Bellante. Il pokerissimo è di Finizio nel finale. Ha giocato metà della ripresa Barlocco, portiere in prova da un paio di giorni. Assenti Ferrani e Cigliano per infortunio. Nel primo tempo la squadra era senza under, pochissimi gli spunti, nella ripresa massiccio turn over.

IL TABELLINO

RIMINI primo tempo (3-5-2): Scotti; Boccaccini, Scappi, Nava V. (1′ st Silvestro); Finizio, Candido (1′ st Ventola), Palma, Van Ransbeeck (21′ st Santarini), Picascia (30′ st Magi); Zamparo (1′ st Petrovic), Gerardi (1′ st Bellante). All.: Cioffi.

RIMINI secondo tempo (3-5-2): Santopadre (20′ Barlocco); Mancini, Scappi, Silvestro; Finizio, Ventola, Palma, Van Ransbeeck (20′ Santarini), Picascia (30′ Magi), Petrovic, Bellante. All.: Cioffi.

SAMMAURESE (4-3-3): Alexanderau (Ramenghi); Mazzotti, Brighi, Lombardi, Merciari (34′ st Kledis); Santoni, Lisi, Nicoli (36′ st Campinoti); Costantini (20′ st Rosti), Louati, Noschese. All.: Protti.

RETI: 2′ st Van Ransbeeck, 10′ st Petrovic, 16′ st Bellante, 18′ st Petrovic, 44′ st Finizio.