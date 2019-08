La Valmarecchia cerca un logo per la promozione turistica: aperto il concorso

Attualità

Valmarecchia

| 18:15 - 10 Agosto 2019

Panorama di San Leo.

Una brand identity e un’immagine coordinata per promuovere la destinazione turistica “Valmarecchia terra dei Malatesta e dei Montefeltro”. Per rendere immediatamente riconoscibile il territorio e per rappresentare la sua identità nei dieci comuni della Valle, l’Amministrazione comunale di Santarcangelo – quale ente capofila di un progetto che vede il coinvolgimento dei comuni di Poggio-Torriana, Verucchio, San Leo, Talamello, Novafeltria, Maiolo, Sant’Agata Feltria, Pennabilli e Casteldelci – invita a presentare proposte e idee per la creazione di un unico progetto grafico comunicativo coordinato anche audio-video.



Il concorso – che rientra nel progetto “Valmarecchia terra dei Malatesta e dei Montefeltro” per il quale Destinazione Romagna ha assegnato un contributo di 25.000 euro – servirà per impostare iniziative di carattere promozionale per le quali potranno essere impiegati manifesti, brochure, cartoline e filmati.



Il concorso è aperto ed esteso a tutti gli artisti, designer, architetti, grafici, studenti e liberi cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di apertura ufficiale del concorso prevista per il 12 agosto 2019. È ammessa la partecipazione di gruppi di progettisti, con la clausola di nominare un unico responsabile e referente. Potranno inoltre partecipare gruppi o classi di studenti purché sia presente un insegnante di riferimento. La partecipazione al concorso è gratuita e ogni partecipante o gruppo di partecipanti può presentare anche più progetti fino ad un massimo di tre.



Le proposte devono pervenire all’Amministrazione comunale di Santarcangelo entro e non oltre le ore 13 del 30 settembre 2019. I progetti in concorso saranno valutati da una giuria composta dai rappresentanti dei Comuni della vallata e da tecnici del settore del marketing turistico. I criteri generali di valutazione daranno priorità alla pertinenza del progetto al tema indicato, all’immediata riconoscibilità e all’identità del luogo. L’esito della giuria sarà comunicato entro il 15 ottobre 2019, mentre al progetto selezionato andrà un premio di 900 euro.