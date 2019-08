In duemila a scatenarsi alla battaglia di cuscini a Italia in Miniatura

Attualità

Rimini

| 16:48 - 10 Agosto 2019

Festa al pigiama party sotto le stelle di Italia in miniatura (foto Paritani).

Duemila persone in pigiama tutte insieme e una scatenata battaglia di cuscini sotto le stelle di San Lorenzo: di tutti gli eventi organizzati per celebrare la notte dei desideri, quello di Italia in Miniatura è sicuramente il più originale, divertente e affollato. Poco meno di duemila persone si sono date appuntamento al parco tematico, venerdì 9 agosto per la 10° edizione dello spettacolare Pigiama Party sotto le stelle.

Fra fiaba e magia, grazie a Pinocchio, al grillo parlate e alla Fata Turchina e divulgazione scientifica, proposta in una divertente piéce teatrale a cura di Leo Scienza, il pubblico ha affollato il parco fino a mezzanotte, nell’unica data di apertura serale della stagione.