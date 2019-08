Mountain bike, a Novafeltria torna l'Adriaticoast con due nuovi percorsi

Sport

Novafeltria

| 07:19 - 11 Agosto 2019

I ciclisti della Valmaracing impegnati nella prova del percorso dell'edizione 2019 dell'Adriatic Coast.

Domenica 8 settembre si terrà un altro importante evento sportivo in Alta Valmarecchia: la 13esima prova dell'Adriaticoast, un appuntamento molto atteso dagli appassionati di Mountain Bike. La partenza è in programma come sempre da piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria, dalle 7.30 alle 9.30. Sono due, come di consueto, i percorsi nei quali potranno cimentarsi i riders: due percorsi ridisegnati dagli organizzatori, la società Asd Valmaracing, il primo di 21 km con un dislivello di 700 metri, il secondo di 39 km con dislivello di 1350 metri. Saranno allestiti come di consueto due punti ristoro. All'arrivo Spritz e Pasta Party. La gara si prospetta molto emozionante e suggestiva grazie alla splendida cornice dei territori dell'Alta Valmarecchia. Il percorso è stato provato in anteprima dai ciclisti della Valmaracing nella mattinata di sabato 10 agosto.

Per informazioni e iscrizioni alla tappa dell'Adriaticoast: Davide 335 7255868 Marco 3494217418