Bellaria: vende alcolici a minorenni sotto gli occhi della Polizia

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:51 - 10 Agosto 2019

Ragazzini bevono alcolici (foto di repertorio).

Venerdì il personale del presidio di Polizia di Bellaria e la Polizia Municipale hanno svolto approfonditi controlli, monitorando gli esercizi che, soprattutto in orari notturni, vendono bevande alcoliche anche a ragazzi minorenni, ignorando i divieti di legge. In particolare nel mirino è finito un minimarket del lungomare di Bellaria Igea Marina, già segnalato in passato per vendita di alcol a minori poi finiti in ospedale. Nel market è entrato, intorno alle 23, un ragazzo minorenne, al quale il dipendente ha consegnato bottiglie di alcolici dopo averle infilate in un sacchetto di carta. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, identificando titolare e dipendente, procedendo alla contestazione del reato.