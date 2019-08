Gianni Drudi protagonista della Festa della Marrone a Palazzi di Sestino

Eventi

11 Agosto 2019

Dopo Ferragosto, è oramai diventata una tradizione la "Festa della Marrone" in Alta Valmarecchia: venerdì 16 agosto a Palazzi di Sestino si terrà la 14esima edizione della festa organizzata dall'associazione "Palazzi è l'allegria". La località si trova vicino a Badia Tedalda, sulla strada che da Ponte Presale porta a Colcellalto. Tante le novità dell'edizione 2019: dalle 15:00 la Mar-Run(ina), corsa a ostacoli per bambini; alle 17.30 la Mar-Run, corsa valida come ultima tappa dell'Appennino Series. Alle 21 grande festa con Gianni Drudi e la sua band: il noto cantante goliardico romagnolo, autore della celebre "Fiki Fiki", tra i simboli dell'estati degli anni '90, celebrato anche dal noto programma televisivo di Italia 1 "Mai Dire TV". Dopo Gianni Drudi, salirano sul palco della "Festa della Marrone" i Gattamolesta con il loro Power Folk. Si balla fino a tarda notte con dj set. Ingresso libero e stand gastronomici attivi per la durata della festa.