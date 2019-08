Boomdabash, Gigi D'Agostino e Don Diablo: la festa continua nella ex colonia trasformata in discoteca

| 13:25 - 10 Agosto 2019

Continua con ospiti di spessore il cartellone musicale dei concerti sulla sabbia di Rimini: Rimini Beach Arena. Martedì 13 agosto dalle 21 Boomdabash e Steve Aoki si alterneranno sul palco dell'arena musicale situata sulla spiaggia di Miramare antistante la Colonia Bolognese. Il Rimini Beach Arena Summer Festival prosegue il giorno dopo, mercoledì 14 agosto alle 21, con i dj set di Don Diablo e Gigi D'Agostino. Giovedì 15 agosto l'appuntamento con Rimini Beach Arena si arricchisce con uno dei brand della musica elettronica più famosi al Mondo: Circoloco. L'iconico party degli ultimi vent’anni dei lunedì del Dc10 di Ibiza si celebrerà il 15 Agosto in spiaggia con un evento alla Rimini Beach Arena, in cartello alcuni degli artisti internazionali più esclusivi della dance culture come l’americano Seth Troxler, i due fratelli newyorkesi Martinez Brothers, la dj Koreana Peggy Gou astro nascente della musica elettronica, l’inglese già N1 al mondo secondo l’autorevole classifica inglese di resident adviosr Jamie Jones e l’italianissimoo enfant prodige partenopeo Joseph Capriati. Venerdì 16 agosto alle 21 la serata conclusiva con il rap di Izi e a seguire Random Party, "una festa a caso", con la sua scenografia stravagante e la sua musica "a caso".