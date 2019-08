Sport

Rimini

| 12:57 - 10 Agosto 2019

Tennis, a Viserba domenica gran finale per il torneo giovanile Australian.



Vanno in scena domenica mattina tutte le finale del torneo giovanile Under 10-12-14-16 sui campi del Tennis Viserba. Under 14 maschile, semifinali: Pietro Vagnini (n.1)-Stefano Forlucci (n.5) 7-5, 6-2, Jacopo Gamberini-Alessandro Manco 6-7, 6-4, 10-7. Under 12 femminile, quarti: Martina Ronconi-Ambra Tommasi 6-3, 6-3. Under 16 maschile, quarti: Francesco El Dakhloul (n.4)-Tommaso Picciafuochi 3-, 6-4, 10-4, Niccolò Iemmi (n.3)-Thomas Del Bianco 6-3, 6-3. Under 14 femminile, semifinali: Chiara Bartoli (n.1)-Matilde Morri 6-4, 6-1.

Under 12 maschile, quarti: Andrea Barberis (n.4)-Alessandro Pesaresi 6-3, 6-0, M. Barberis (n.3)-Butti 3-6, 7-6, 10-8, Giacomo Bruzzi (n.2)-Mattia Muraccini 7-5, 7-5. Under 10 maschile, quarti: Vico-Savini 6-3, 7-6, Dennis Ciprian Spircu-Lorenzo Fabbri 6-0, 6-0, Ghiselli-Vinetti 6-1, 6-1. Semifinale: Davide Alsini-Beniamino Savini 6-1, 6-1. Under 10 femminile, semifinale: Arianna Ovarelli-Maria Vittoria Ranieri 2-6, 6-1, 7-2.

Intanto oggi parte il torneo nazionale Open femminile del Tennis Viserba. Sono salite a 72 le iscritte a questo importante appuntamento, le big sono la 2.3 di casa Alessandra Mazzola, seguita dalle 2.4 Gioia Barbieri, Rubina De Ponti, Francesca Dell’Edera e Matilde Magrini, tra le 2.5 Emma Ferrini, Alessia Cecchini e Giulia Pasini (Tennis Viserba).