Prima ufficiale per il film 'A.A.A. Cercasi felicità' a palazzina Sabatelli

Eventi

Pesaro

| 12:53 - 10 Agosto 2019

Domenica 18 agosto il film "A.A.A. Cercasi felicità" (scritto e diretto da Rita Giancola) verrà proiettato nell’ambito di una serata di gala (con cena, red carpet e ospiti vip) a Sant’Ippolito (Pesaro-Urbino) e precisamente a Palazzina Sabatelli.



In questo film sono coinvolti principalmente attori della Provincia di Pesaro e Urbino; alcuni di loro hanno già riscosso successo con il film realizzato lo scorso anno “Tutto è bene quel che finisce bene” e che ha visto come madrina della serata di gala, la nota attrice riminese Serena Grandi. Anche quest’anno ci sarà l’ospite vip che terrà a battesimo la prima di questo mediometraggio e sarà Francesca Antonaci, nota a tutti come Gegia, protagonista di tanti film di successo a fianco di Lino Banfi, Nino Manfredi, Giancarlo Giannini, Alberto Sordi, Gerry Calà, Ornella Muti. La conduzione della Serata sarà brillantemente e comicamente affidata ai gemelli Ceccarelli, noti a tutti per aver lavorato per anni con Piero Chiambretti e per la loro partecipazione come attori comici in diversi film per il cinema. I gemelli saranno affiancati dall’affascinante modella e presentatrice Melissa Caldari, in arte Melissa Mil.



La serata di gala avrà inizio alle 20 con la cena a bordo piscina in cui verrà allestito un ricco ed elegante buffet che prevede cibi anche per vegetariani. Alle 21,30 proseguirà con la proiezione del film (mediometraggio), red carpet e ospiti vip. E’ previsto un biglietto di ingresso di 40 euro per la cena e film (inizio ore 20) oppure un biglietto di ingresso di 15 euro per il film (inizio ore 21,30). Per i bambini fino a 5 anni ingresso gratuito, dai 6 ai 10 ingresso ridotto al 50%. I biglietti si possono acquistare telefonando ai numeri 320.8409642/339.6487041 oppure direttamente a Palazzina Sabatelli dalle ore 19 del 18 agosto. Per raggiungere “Palazzina Sabatelli”: Superstrada Fano/Grosseto uscita Serrungarina e seguire le indicazioni “Palazzina".



AAA CERCASI FELICITA’. Il tema centrale di questa divertente commedia è quindi la felicità e. si sviluppa principalmente attorno a due luoghi: lo studio di uno psicologo e una agenzia per single. Lo psicologo, il dottor Giorgio Castelli – interpretato da Manrico Caldari (attore e cantautore con importanti esperienze artistiche in Rai e non solo)- è uno psicologo che ha dei conflitti con sua moglie Jacqueline (Stefania Beni) e con Tania (Tatiana Speranta Perhinshi – artista rumena molto nota per la sua collaborazione artistica con la National Philarmonic “Serghei Lunchevici” della Moldavia). Invece l’agenzia per single è gestita dalla signora Grilli (Rosalba Parmegiani), la quale promette felicità, pur non riuscendo lei stessa a trovarla. Malgrado il suo disagio continuerà a dare speranze agli uomini o donne che si presenteranno nella sua agenzia, come la vedova Arabella Arduini (Maria Lorenzetti). Gli stati d’animo e le cause di infelicità di tutti i personaggi sono diversi tra loro: Marinella (Elena Sabattini) delusa da un amore; Luigi (Paolo Lucchetta) con la sua paura di non creare una famiglia; Mariella (Debora Costanza) con la sua paura di non poter dare un figlio a suo marito Michele (Leonardo Amadori); Lorena (Alice Gentili) con le sue ansie di successo; zia Lina (Carla Carbonari) con le sue paure e fobie. Alla fine tutte queste persone si incontreranno casualmente o volutamente in una festa in maschera nel castello, in cui tutti i personaggi si dovranno confrontare con una realtà inaspettata, ma a lieto fine.

La Serata di Gala avrà inizio alle 20 con la cena a bordo piscina in cui verrà allestito un ricco ed elegante buffet che prevede cibi anche per vegetariani. Alle 21,30 proseguirà con la proiezione del film (mediometraggio), red carpet e ospiti vip. E’ previsto un biglietto di ingresso di 40 euro per la cena e film (inizio ore 20) oppure un biglietto di ingresso di 15 euro per il film (inizio ore 21,30). Per i bambini fino a 5 anni ingresso gratuito, dai 6 ai 10 ingresso ridotto al 50%. I biglietti si possono acquistare telefonando ai numeri 320.8409642/339.6487041 oppure direttamente a Palazzina Sabatelli dalle ore 19 del 18 agosto. Per raggiungere “Palazzina Sabatelli”: Superstrada Fano/Grosseto uscita Serrungarina e seguire le indicazioni “PALAZZINA”