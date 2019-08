Torna Lunada Party, l'evento a cielo aperto più atteso dell'estate

Eventi

Novafeltria

| 12:40 - 10 Agosto 2019

Una delle scorse edizioni del Lunada Party.

Ritorna la festa più attesa dell'estate in Alta Valmarecchia, Lunada Party. Questa sera, sabato 10 agosto, dalle ore 23 al Pds, nell'anfiteatro lungo il fiume Marecchia, con i dj set di Teo Mandrelli, Marco Lupo e Diego Zerbini. Nel sentiero natura culture area l'animazione di Dub Lab Interceptor Hi-Fi. Non mancherà lo stand gastronomico con il food truck "chiAmacucina". Ingresso con consumazione 10 euro, novità birra bianca Hoegaarden, assieme all'immancabile birra chiara. La crew del Lunada prosegue anche il progetto di recupero dell'area della festa: quest'anno parte dell'incasso sarà devoluto al progetto dei Novafeltria Blizzard per la riqualificazione del campo da basket.