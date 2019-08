Cinema itinerante, a Saludecio 'Moliere in bicicletta' con la Vela Illuminata

Eventi

Saludecio

| 12:26 - 10 Agosto 2019

Un'immagine del film "Molière in bicicletta".

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub e il contributo dei Comuni partecipanti all’iniziativa, prosegue il suo tour nell’estate 2019 nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.



Domenica 11 agosto la rassegna ritorna a Saludecio in piazza Santo Amato Ronconi è in programma il film Molière in bicicletta di Philippe Le Guay con Fabrice Luchini, Lambert Wilson e Maya Sansa.

Un attore acclamato dal pubblico, stanco di proporre gli stessi personaggi, intende cimentarsi con Molière e chiede aiuto ad un collega che si è ritirato da alcuni anni. Riportare “Il misantropo” sul palcoscenico non sarà impresa facile, viste anche le rispettive personalità e l’entrata in scena di una donna italiana. Teatro e vita si mescolano affabilmente in una gara di bravura di due protagonisti del cinema francese.