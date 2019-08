FOTO Pennabilli, terribile schianto tra due auto, quattro feriti: due anziani trasportati al ‘Bufalini’

Cronaca

10 Agosto 2019

Una delle auto coinvolte nel frontale.

E’ stato un impatto violentissimo quello avvenuto sabato mattina, 10 agosto, intorno alle 9, a Pennabilli, tra due auto. Il frontale tra una Golf, con a bordo due giovani del posto, un ragazzo di 28 anni e una 26enne, e una Fiat Punto, i cui occupanti erano due anziani sull’ottantina. I fatti sono avvenuti sulla strada per Carpegna, all’altezza di via dei Tigli. La Golf procedeva da Pennabilli per Carpegna, l’altra vettura viaggiava in senso opposto e, per cause ancora in corso di accertamento, si sono violentemente scontrate. Ad avere la peggio i due anziani, trasportati dagli operatori del 118, intervenuti con 4 ambulanze, all’ospedale “Bufalini” di Cesena: la donna è stata trasportata al nosocomio cesenate con l’elisoccorso. Il 28enne è stato trasportato all’”Infermi” di Rimini mentre meno gravi sono le condizioni della ragazza, ferita a un gomito. L’auto su cui viaggiavano gli anziani era una vecchia Punto e non aveva gli air bag. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Croce Verde di Novafeltria. La strada è stata temporaneamente bloccata al traffico per consentire il ripristino della viabilità.