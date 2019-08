A Saludecio ‘Garibaldi un mito da riscoprire’, la mostra amplia gli orari di apertura

Eventi

Saludecio

10 Agosto 2019

Verranno incrementate le ore di apertura al pubblico della Mostra permanente dedicata a Garibaldi che si trova nell’ala destra dell’antico palazzo di Saludecio: a comunicarlo è l’Assessore alla Cultura del Comune di Saludecio, Gigliola Fronzoni. Gli orari di apertura sono i seguenti: in agosto il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19, sabato e domenica, mattino dalle 10 alle 12 e pomeriggio 17 alle 19; settembre tutte le domeniche pomeriggio dalle 16 alle 18.

La mostra racchiude reperti di grande valore storico che il collezionista Michele Ottaviani ha raccolto in ogni parte del mondo seguendo la sua passione. Un carteggio molto interessante è quello di lettere autografe tra Garibaldi e Victor Hugo suo amico fraterno. Stampe originali di giornali inglesi, francesi e italiani fino al frontespizio della canzone “Garibaldi’s Liberty Song” scritta per lui da Vincent Minnelli nonno della famosissima Liza Minnelli. Oltre a questi reperti unici si trovano: monete, ceramiche, monili, armi e una biblioteca storica di circa 400 volumi, non solo italiani, a lui dedicati. Tra le divise storiche spiccano la prima divisa dei “Cacciatori delle Alpi” e quella della “Garibaldi Guard” fondata in America da alcuni garibaldini in fuga dall’Italia che combatterono al fianco del Generale Custer a Little Big Horn.

“Questa collezione ci rende orgogliosi di ricordare Giuseppe Garibaldi, una figura che ha anticipato e divulgato le idee di democrazia e di libertà nel mondo", commenta Fronzoni.