Pennabilli: dopo quasi vent'anni torna la spettacolare ‘7 Borgate Macianesi’

| 09:33 - 10 Agosto 2019

Tornata in vita nel 2011 dopo quasi vent’anni di astinenza, la storica corsa macianese ha impiegato ben poco per tornare ai fasti di un tempo e dopo aver stracciato tutti i record si ripresenta quest’anno sotto i migliori auspici: domenica 11 agosto prenderà il via a Maciano di Pennabilli la XXIII° edizione della “7 Borgate Macianesi” valida come prova del 44° Calendario Mare Verde Monte e III° Calendario Corri in Romagna.

Il percorso unico nel suo genere si dipana su un tracciato impegnativo di 6 km, da ripetere due volte, immerso tra storia e natura da correre tutto d’un fiato su e giù per le 7 borgate: partendo dal Campo Polivalente si percorrono Villa, Monticello, Aia Marcucci, Pantaneto, Marinelli, Castello, Aia di Bartolo.

In campo maschile ci sarà ai nastri di partenza tutto il meglio che la Romagna può offrire: il campione italiano di corsa in montagna Gianluca Borghesi e i fortissimi Luca Benini, Giuseppe Del Priore ed altri top runners proveranno a togliere lo scettro al favorito d’obbligo, l’azzurro Matteo Lucchese, fresco vincitore della Pistoia-Abetone nonché dominatore indiscusso delle ultime quattro edizioni della 7 Borgate Macianesi e detentore del record del percorso.

In campo femminile invece l’astro nascente del podismo romagnolo Beatrice Boccalini, la macianese Lorena Piastra e la plurivincitrice Luana Leardini, daranno battaglia alla forte Ana Nanu, campionessa uscente e protagonista delle ultime edizioni assieme alle altre campionesse che hanno onorato la gara macianese.

Il programma si aprirà alle 8:30 del mattino con un’escursione guidata, per poi riprendere al pomeriggio alle ore 16 con le avvincenti corse non agonistiche per bambini. Alle 17:30 infine prenderà il via l’attesissima gara competitiva “7 Borgate Macianesi”.